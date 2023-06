Spal, Tacopina a Ferrara giorno 17

La Spal attende di conoscere il suo futuro che al momento non è ancora tracciato. Tutto dipenderà dalle decisione del presidente Joe Tacopina che riflette ancora se proseguire l'avventura a Ferrara anche se c'è cauto ottimismo. Il patron biancazzurro è atteso in città per giorno 17 giugno e la sua agenda è fitta di appuntamenti e impegni. Incontri volti a chiarire una volta per tutte se il club continuerà sotto la sua presidenza o cambierà gestione. Intanto i tifosi sono in attesa di sapere quali saranno le novità visto che giorno 20 scadono le iscrizione al campionato di Serie C 2023/2024. Ma sotto questo aspetto non ci dovrebbero essere problemi perchè Tacopina iscriverà la squadra. Poi però resta da chiarire quale sarà il progetto tecnico, chi sarà l'allenatore e soprattutto chi entrerà nello staff dirigenziale. Insomma tanti punti interrogativi che attendono una risposta. Ma è solo questioni di giorni poi tutto sarà chiaro.