Spal, Tacopina: “Torneremo velocemente in B”. Tesser in pole, Baldini c’è

La nuova stagione della Spal comincia a prendere forma. Il nuovo d.s. Filippo Fusco è già al lavoro e nelle prossime ore sceglierà il tecnico che guiderà i biancazzurri in Serie C. Attilio Tesser è in pole ma la concorrenza è forte e l'ingaggio è alto ecco perchè la proprietà guarda anche altri profili. Francesco Baldini ex allenatore del Vicenza ha incontrato il patron americano per una chiacchierata in un ristorante domenica scorsa. Con Fusco tempo fa alla Juve Primavera hanno vissuto una esperienza insieme ma è passato troppo tempo e le due strade poi non si sono più incrociate con il tecnico. Resta da capire se c'è buon feeling tra Fusco e Baldini.

LA PROMESSA Joe Tacopina, presidente della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport: "Siamo pronti a ripartire. La vita è così: ci sono giorni belli e brutti. La cosa importante sono le persone nelle quali confidi per rialzarti. Per me quella dello scorso anno è stata la prima retrocessione da quando sono in Italia, ma non è detto che sia solo una brutta cosa -riporta tmw.com-. Certe situazioni ti permettono di ripulire e ripartire. Siamo retrocessi, ma torneremo in Serie B velocemente. La squadra ha tanti giovani di valore grazie al lavoro fatto dal nostro settore giovanile e sono tutti molto affamati. Una cosa che mi piace vedere nei giocatori della prima squadra". Tacopina ha lanciato un messaggio ai tifosi: "Che noi siamo qui per rimanere, per raggiungere traguardi importanti. Abbiamo investito tanti capitali e andiamo avanti. Per raggiungere successi sia per noi che per loro. Sono convinto che insieme potremo risollevarci. In passato tutti noi abbiamo commesso degli errori e abbiamo imparato da questi errori".