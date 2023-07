Di Taranto ha lasciato il Trento per accasarsi al club estense

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Di Taranto ha ricoperto l’incarico di segretario generale al ChievoVerona dal 1999 al 2007 per poi trasferirsi al Parma, dove ha svolto il ruolo di direttore operativo per altre otto stagioni.