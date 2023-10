S.P.A.L. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Domenico Di Carlo. Nel ringraziarlo per la passione, la dedizione al lavoro, l’umanità mostrata verso ogni singola componente societaria, il Club augura a Mimmo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Sotto la gestione del patron Joe Tacopina, si tratta dell’ennesimo esonero: in precedenza Clotet, Venturato, De Rossi, Oddo e appunto Di Carlo.