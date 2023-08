Spal, ufficiale il colpo Carraro a centrocampo: arriva dall’Atalanta

Nell’estate 2017 l’Atalanta acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista e le cede a titolo temporaneo al Pescara con cui esordisce in Serie B. L’anno seguente disputa una prima parte di stagione al Foggia ed una seconda al Perugia, sempre in cadetteria, dove rimane anche nella stagione seguente raccogliendo in totale 52 apparizioni con la formazione umbra.

In Serie B veste in seguito le maglie di Frosinone e Cosenza, prima di passare al Crotone con cui nell’ultimo Campionato di Serie C raggiunge i quarti di finale dei playoff per la promozione in cadetteria.