Spal, Valentini: “Arrabbiati e delusi per la sconfitta, ma ci rifaremo”

È bastato poco per trasformare l’esordio di Nahuel Valentini in una serata amara. Qualche disattenzione di troppo e la Spal si è trovata nuovamente in svantaggio e sconfitta alla seconda giornata dal Perugia. Su questo c'è sicuramente da lavorare secondo il difensore degli estensi, che ha spiegato il blackout della gara di venerdì.

SULLA SCONFITTA: Valentini ha iniziato parlando della sconfitta rimediata contro il Perugia, troppo pesante visto come stava andando la partita. "Siamo arrabiati e delusi perchè ci tenevamo molto a fare bene – ha raccontato il difensore della Spal –. Dopo il gol però ci siamo abbassati troppo e abbiamo lasciato molto campo al Perugia, loro sono stati bravi ad aggredirci con un pressing feroce e nulla siamo scivolati. Però, ora guardiamo avanti. Come ha detto anche il mister, per noi questa potrebbe essere un’opportunità per crescere. Non dobbiamo dimenticare che siamo una squadra in fase di costruzione".