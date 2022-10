Sprofondo Trento: il Renate passa al “Briamasco” e D’Anna paga per tutti

Sprofondo Trento. La squadra gialloblù di Lorenzo D’Anna è stata nuovamente sconfitta in campionato (quarta volta) e stavolta in casa dal Renate che ha vinto con il punteggio di 2-0. In gol l’attaccante Maistrello nella ripresa al 74' e poi raddoppio di Ghezzi all'86'. Nonostante l’encomiabile e incessante sostegno dei tifosi assiepati nella curva Sud, il Trento ha continuato a deludere. Un primo tempo senza mai tirare in porta e poi nella ripresa a complicare la partita dei padroni di casa l’espulsione di Osuji. Il Renate ha martellato i gialloblù dal 1' trovando il vantaggio solo a un quarto d’ora dalla fine. Successo dei nerazzurri meritato e per il Trento adesso si apre una profonda crisi con il CdA che sicuramente deciderà per l’esonero del tecnico Lorenzo D’Anna che non ha mai dato alla squadra una precisa identità e non ha fatto rendere i calciatori. Ma forse le colpe di tutto non sono solo sue.