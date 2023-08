Stellone: “Per la B Avellino favorita con Catania e Benevento. Sarà decisiva la…”

Il punto di vista del tecnico sulla squadra da battere in Serie C

Il tecnico Roberto Stellone ha seguito da vicino l'Avellino durante il ritiro estivo. Ai microfoni del quotidiano Il Mattino, l'ex allenatore del Benevento ha detto qual è la squadra da battere nel Girone C di Serie C: "Più di una. Tutte faranno il massimo per evitare di doversi giocare la promozione attraverso i playoff, che sono una maratona massacrante. L’Avellino è tra le favorite con Benevento e Catania. Credo che sarà una lotta serrata fino alla fine dove sarà decisiva la costanza di rendimento".