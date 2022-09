Südtirol, arriva l’esperto difensore Andrea Masiello

Il 20 aprile 2005 debutta in A contro l’Inter. Poi l’Avellino in B. Passa al Siena in A nel 2006 e, nel gennaio 2007, si trasferisce in B al Genoa per conquistare la promozione in A. Nel gennaio 2008 passa al Bari in B e vi resta anche l’anno successivo conquistando la promozione in A. Veste la maglia barese nella massima serie anche nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011, poi ancora serie A con l’Atalanta, nove stagioni consecutive dal 2011 al 2020. Dal gennaio 2020 il Genoa nella massima serie fino al termine del campionato scorso. Complessivamente vanta 287 gare in serie A con 12 reti e 6 assist e 116 gare in B con una rete e 3 assist.