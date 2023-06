Tabbiani: “Contatti con il Livorno piazza stupenda”

Il tecnico emergente più ricercato dai club di C è senza dubbio Luca Tabbiani che dopo aver rescisso il contratto con il Fiorenzuola è libero di accasarsi altrove. Il mister genovese piace al Catania tantissimocon contatti frequenti avuti con la dirigenza etnea ma è nel mirino anche del Livorno come lo stesso ha confermato ai microfoni di Amaranta.it:“Si, ho avuto dei contatti con il Livorno così come con altre società di un certo livello e mi fa piacere essere accostato a una piazza stupenda come Livorno, prestata alla Serie D ed eventualmente anche alla Serie C per la passione dei suoi tifosi, ma la scelta la farò nei prossimi giorni, al massimo una decina, considerando che quello che a me interessa è un progetto reciproco che guardi al futuro”.