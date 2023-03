Taranto-Avellino, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 17:30 per la 34esima di campionato

Redazione ITASportPress

Taranto e Avellino scenderanno in campo alle ore 17:30. La sfida avrà luogo allo Stadio Erasmo Iacovone, valida per la 34esima giornata di Serie C Gruppo C.

Taranto-Avellino, le ultime sul match — Una sfida molto particolare, con le due squadre che si separano di due sole lunghezze. Il Taranto si presenta con la consapevolezza che nel corso degli ultimi undici anni non ha mai perso contro l'Avellino. Lo Iacovone è una fortezza per gli uomini di Ezio Capuano, che molto probabilmente scenderanno in campo con il solito 3-5-2. Guida e Tommasini guidano il reparto offensivo, seguiti da Formiconi e Ferrara più arretrati sulle fasce.

Dall'altro lato, però, c'è la squadra che vuole fare la storia. L'Avellino occupa la decima posizione e dista 9 punti dai playoff. Tutto è possibile, ma bisogna vincere subito per gli uomini di Massimo Rastelli, i quali probabilmente scenderanno in campo con un 4-3-3: Moretti e Auriletto come centrali di difesa, seguiti da D'Angelo, Matera e Mazzocco a centrocampo. In attacco i soliti Russo, Marconi e Di Gaudio.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Taranto e Avellino si giocherà alle 17:30 di oggi e sarà possibile seguirla solo tramite servizi a pagamento. L'emittente televisivo che detiene i diritti del campionato di Serie C è Eleven Sports, in alternativa sarà possibile seguire la sfida anche su DAZN.

Inoltre, le emittenti televisiva vanno incontro ai telespettatori più esigenti con i servizi streaming. In alternativa anche DAZN dà la possibilità dello streaming su dispositivi mobili tramite l'app della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Formiconi, Mastromonaco, Labriola, Diaby, Ferrara; Guida, Tommasini. All. Capuano

AVELLINO (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito; D’Angelo, Matera, Mazzocco; Russo, Marconi, Di Gaudio. All. Rastelli