Taranto, caos Iacovone: il rischio è la sconfitta a tavolino? Gli scenari

Come noto, nelle scorse ore il Taranto (a causa delle condizioni dello stadio "Iacovone" dopo l'incendio) aveva richiesto alla Lega Pro il rinvio della gara di domenica 1 ottobre contro l'Audace Cerignola. Come riportato da Antenna Sud però, la risposta della Lega Pro non sarebbe stata positiva. Infatti, questa si sarebbe limitata a chiedere al Taranto uno stadio in sostituzione dell'inagibile "Iacovone". Nel caso in cui non si riuscisse a trovare l'impianto per disputare la gara, l'incontro potrebbe anche essere assegnato a tavolino.