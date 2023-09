Taranto, domande a tecnico e squadra da autorizzare: insorge Assostampa: “Revocate”

«Si tratta – spiegano – di una palese violazione del diritto di cronaca e della libertà di stampa, principi tutelati dalla Costituzione, che le società sportive come qualsiasi cittadino italiano sono tenute a rispettare. I giornalisti sono liberi di porre le domande che ritengono e gli intervistati hanno il dovere di rispondere, ma anche il diritto di non farlo. Quello che certamente non può essere stabilito è quanto recita il nuovo Regolamento della società ionica: "La Società autorizza il proprio addetto stampa ad intervenire qualora le domande poste non verranno ritenute opportune per il tesserato intervistato"».