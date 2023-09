Taranto, nuovo incendio allo stadio Iacovone

Fiamme altissime allo stadio Iacovone questa mattina per il nuovo incendio scoppiato con il vento che soffia forte. Fuoco anche nel quartiere accanto alla stadio che adesso non è più agibile dopo i danni della scorsa domenica per l'incendio nel settore ospiti scoppiato durante il derby Taranto-Foggia per un fumogeno incautamente lanciato. Le fiamme alte di oggi mettono a rischio anche le abitazioni vicine e adesso è certo che Brindisi-Catania non si giocherà a Taranto anche a porte chiuse. Fumo intenso trasportato dal vento in tutta la città. Tanta paura e preoccupazione. Seguiranno aggiornamenti