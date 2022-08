Teramo caos, aggredito Iachini da un gruppo di tifosi

Grande sconforto a Teramo per l'esclusione dalla Serie C della squadra. Piazza in ebollizione e come spesso capita si finisce anche per commettere gravi atti da condannare. E' stato aggredito, nella serata di ieri, l'ex presidente e attuale socio di minoranza Franco Iachini, mentre era a cena su uno dei tavoli della sagra della carne a Ioanella, frazione di Torricella Sicura , in provincia di Teramo. L'ex presidente della squadra di calcio era con altre persone a mangiare, quando è stato avvicinato e accerchiato da una quarantina di supporter che lo avrebbe prima insultato e poi colpito. I presenti parlano di «qualche calcio e schiaffo». Il club abruzzese ha condannato l'atto attraverso una nota.

COMUNICATO - Ecco il comunicato: "In riferimento all’aggressione subìta nella serata di ieri dall’ex Presidente e attuale socio di minoranza della S.S. Teramo Calcio Franco Iachini, il club, nell’esprimergli massima solidarietà e vicinanza, condanna fermamente qualsiasi atto di violenza o intimidazione che non rispecchia, in alcun modo, la civiltà della tifoseria biancorossa, pur nella delicatezza del momento sportivo vissuto". Intanto si è avuta conferma che il Teramo ricorrerà al Consiglio di Stato come ha già fatto il Campobasso. Intanto il primo cittadino, ha ufficialmente messo in moto la macchina dell'articolo 52 comma 10 delle Noif, pubblicando l'avviso pubblico per trovare un nuovo progetto da provare a iscrivere in Serie D il nuovo Teramo.