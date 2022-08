Teramo e Campobasso col fiato sospeso: atteso verdetto del Consiglio di Stato

Attesa oggi per le decisioni del Consiglio di Stato che stabilirà il destino di Campobasso e Teramo: sono infatti in programma le udienze collegiali sui ricorsi dei due club contro l’esclusione dalla Serie C. Difficile che i verdetti arrivino in giornata: più probabile domani mattina dando il via alla macchina organizzativa della Lega Pro, che (una volta noto l’organico) intende infatti elaborare i calendari già nel pomeriggio di un caldissimo 26 agosto.