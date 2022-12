Trento-Albinoleffe, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la sfida di campionato di Serie C.

Trento-Albinoleffe si gioca questa sera, domenica 11 dicembre 2022 alle ore 20:30 allo stadio Briamasco. La sfida sarà diretta dall'arbitro Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Trento-Albinoleffe, le ultime Padroni di casa del Trento che occupano la 18esima posizione in classifica a quota 13 punti, per effetto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 4 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza e Pro Sesto) e 10 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza e Padova).

Ospiti dell'Albinoleffe che in classifica hanno 20 punti, frutto di 4 vittorie (contro Novara, Triestina, Pro Vercelli e Mantova), 8 pareggi (contro Pro Sesto, L.R. Vicenza, Piacenza, Lecco, Renate, Juventus Next Gen, Sangiuliano City e Padova) e 5 sconfitte (contro Feralpisalò, Pergolettese, Arzignano Valchiampo, Pro Patria e Virtus Verona).

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Trento e Albinoleffe, valevole per la 18esima giornata del campionato di serie C 2022 - 2023, andrà in scena questa sera, domenica 11 dicembre 2022 alle ore 20:30 allo stadio Briamasco. La partita potrà essere vista dagli appssionati della Lega Pro e dai tifosi delle due formazioni in diretta.

La gara tra le due squadre, infatti, sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it con la voce di Davide Maino.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

Trento (3-5-2): Marchegiani; Ferri, Vitturini, Garcia Tena; Semprini, Mihai, Cittadino, Damian, Fabbri; Saporetti, Brighenti. Allenatore: Tedino

Albinoleffe (3-4-1-2): Pagno; Saltarelli, Milesi, Gusu; Zoma, Doumbia, Brentan, Petrungaro; Gelli; Cori, Manconi. Allenatore: Biava