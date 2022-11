Trento, allarme infortuni: già saltate 67 partite

Allarme infortuni a Trento con ben 67 partite saltate in campionato

Redazione ITASportPress

Il Trento viaggia alla media di un infortunio alla settimana. Da luglio a novembre i casi sono stati tantissimi e hanno coinvolto la metà della rosa. Quadro aggravato dai ko traumatici, quelli sì più legati alla sfortuna: su tutti il caso di Cristian Pasquato (lussazione della spalla) sabato scorso contro la Virtus Verona. Per fortuna per il bravo attaccante non sarà necessario l’intervento chirurgico che avrebbe allungato ancora di più i tempi di recupero. A conti fatti le partite saltate complessivamente per infortunio dai gialloblù sono state 67 in campionato (vedi il dettaglio sotto) in poco più di tre mesi. Praticamente due campionati.

L’allarme I picchi delle ultime settimane – dai 5 ai 7 assenti hanno fatto suonare ancora più forte l’allarme. Sicuramente in estate qualche problema c'è stato. Lo staff tecnico che ha collaborato con l’ex tecnico Lorenzo D’Anna era composto dall’allenatore in seconda Ignazio Sabella e dal preparatore fisico Romeo Nero. Adesso lo staff è rimasto quasi lo stesso con Tedino (che ha portato il vice Marchetto) e si sta facendo di tutto per capire qual è il problema. Bisogna trovare assolutamente una soluzione. Gli infortuni continuano a essere troppi.

Valutazioni I numeri sono chiari. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, la situazione potrà soltanto migliorare da gennaio con il rientro di Pasquato, e altri suoi compagni attualmente ai box, e con i nuovi calciatori che saranno tesserati. Ma negli ambienti gialloblù già da un po’ si guarda anche al bicchiere mezzo vuoto. Gli infortuni, soprattutto quelli muscolari, sono considerati sopra il livello di guardia e superiori a qualsiasi ragionamento sul calendario compresso. Dirigenti e allenatori, D'Anna prima e Tedino poi, hanno sempre giustificato alcuni passi a vuoto in campionato a causa delle tante defezioni. Valutazioni e riunioni proseguono anche per parlare di altro. C'è il direttore sportivo da scegliere ma tutto ancora è fermo. Giorgio Zamuner ai microfoni di Itasportpress.it ha confermato i contatti col Trento ma non c'è nessuna intesa. Giochi ancora aperti visto che il club gialloblù valuta anche altri profili ma il tempo passa e la scrivania di via Roberto da Sanseverino continua a essere vuota.

La lista degli infortunati (dati transfermakt.it) e le partite saltate:

Cazzaro 14

Pol Garcia 1

Carini 7

Trainotti 1

Fabbri 1

Simonti 13

Semprini 4

Osuji 10

Cittadino 3

Ruffo Luci 1

Saporetti 2

Pasquato 6

Brighenti 4

Beppe Castro