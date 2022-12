Trento, altra tegola: per Brighenti stagione finita

Ancora un grave infortunio per un calciatore del Trento. Come informa il club gialloblù con una nota, "nel corso del primo tempo del match di venerdì 23 dicembre contro la Juventus Next Gen l’attaccante gialloblu Andrea Brighenti è incorso in un grave infortunio. Gli esami strumentali a cui è stato prontamente sottoposto hanno evidenziato la parziale rottura del tendine d’Achille della caviglia sinistra Il giocatore sarà operato già nei prossimi giorni a Brescia dal professor Francesco Benazzo. Per lui si prospetta un lungo stop e il rientro in campo avverrà nella prossima stagione".