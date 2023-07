Trento, amichevole col Palermo il 4 agosto

La nuova stagione per il club gialloblù sta per iniziare e il ritiro scatterà il 18 luglio

In attesa di nuovi arrivi e anche di partenza, in casa Trento si programma la nuova stagione con il ritiro precampionato. La Prima Squadra gialloblù, per il terzo anno consecutivo, sarà ospite della struttura ‘Fior di Bosco’ a Masen di Giovo, in Val di Cembra, dal 18 luglio al 3 agosto 2023.