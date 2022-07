Trento, annunciato lo staff del tecnico Lorenzo D’Anna

Nato a Sciacca (Agrigento) l’11 maggio 1972, da calciatore è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e poi ha calcato i campi della serie C (con Monopoli e Trani) e della serie D per oltre un decennio.

Nato a Bolzano il 9 aprile 1989, si laurea in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Verona nel 2012. Nello stesso anno inizia il proprio percorso professionale al Chievo Verona: per 12 stagioni è il preparatore fisico della compagine “Primavera” con cui, nella stagione 2013 – 2014, conquista lo scudetto di categoria. Nel 2016 frequenta e supera brillantemente il corso per Preparatore Atletico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ottenendo l’abilitazione per tutte le categorie professionistiche. Dopo la lunghissima esperienza al Chievo Verona, nella stagione 2021 – 2022 si trasferisce al Desenzano Calvina in serie D.