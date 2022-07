Trento, arriva dal Gubbio il centrocampista Cittadino

Il centrocampista rinforza la mediana gialloblu'

Redazione ITASportPress

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.S. Gubbio 1910 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cittadino, che ha sottoscritto con il Club un contratto biennale, sino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione 2024 – 2025.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto ad Andrea Cittadino e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

La scheda di Andrea Cittadino.

Nato a Roma il 25 aprile 1994, Cittadino è un centrocampista duttile, in grado di agire sia come playmaker che come interno, dalla buona struttura fisica (178 cm x 74 kg), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma, compiendo la trafila in giallorosso, sino alla squadra “Primavera” con cui, dal 2011 al 2013, colleziona complessivamente 34 presenze e mette a segno 1 rete.

Nel 2013 si trasferice in serie C alla Feralpisalò, dove resta per due stagioni, disputando complessivamente 37 partite con 1 rete all’attivo.

Seguono le esperienze, sempre in serie C, con Alessandria (4 presenze nella stagione 2015 – 2016), Melfi (16 presenze da settembre 2016 a gennaio 2017) e Mantova (11 presenze e 1 assist da gennaio a giugno 2017). Nel 2017 si trasferisce al Latina in serie D: in nerazzurro disputa due campionati di Quarta Serie, totalizzando 66 presenze, impreziosite da 12 reti (ben 9 nella stagione 2018 – 2019). Segue una stagione al Foggia, sempre in serie D, con 23 presenze e 5 reti, mentre nel 2020 torna in serie C per vestire la maglia del Bisceglie con cui scende in campo 29 volte, realizzando 7 reti e mettendo a referto 6 assist.

Nella stagione 2021 – 2022 passa al Gubbio: nella scorsa annata ha totalizzato 30 presenze con 6 reti all’attivo e 11 assist.

Il suo score complessivo recita 127 presenze, 14 reti e 17 assist in serie C, 8 presenze e 1 rete in Coppa Italia di serie C, 89 presenze, 17 reti e 15 assist in serie D, 6 presenze e 1 rete in Coppa Italia di serie D, 34 presenze e 1 rete nel campionato “Primavera”.