Trento-Arzignano, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I trentini alla ricerca della sesta vittoria consecutiva

Redazione ITASportPress

Il Trento è un treno in corsa. La squadra gialloblù nel turno infrasettimanale di Serie C Girone A torna al “Briamasco” e cercherà di conquistare il settimo risultato utile consecutivo. Dopo un pareggio e cinque successi consecutivi, i gialloblu ospitano mercoledì 1 febbraio, l’Arzignano Valchiampo, nel match valevole per la 25esima giornata - la sesta del girone di ritorno - del campionato di serie C.

La compagine di mister Bruno Tedino torna dunque in campo a soli tre giorni dalla vittoria ottenuta al “Nereo Rocco” contro la Triestina e affronta la seconda delle tre gare del primo mini tour de force del 2023, che si concluderà con la trasferta lombarda di domenica prossima sul campo del Renate.

Tra i convocati figura anche il neoacquisto gialloblu Vincenzo Garofalo, arrivato a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) dal Brescia, che martedì ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni

Attualmente il Trento è 15esimo in classifica, con 29 punti realizzati per effetto di 8 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova e Triestina al ritorno), 5 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata), con uno score di 28 reti realizzate e 31 subite.

L’Arzignano Valchiampo, invece, è nono in graduatoria con 34 punti all’attivo in virtù di 8 successi (contro Pro Sesto, Piacenza, Feralpisalò, AlbinoLeffe, Sangiuliano City, Juventus Next Gen all’andata, Triestina e Piacenza al ritorno), 10 pareggi (contro Pro Patria, Triestina, Pergolettese, Trento, Virtus Verona, Padova e Pro Vercelli all’andata, Pro Patria, Pro Sesto e Pegolettese al ritorno) e 6 sconfitte (contro Pordenone, Lecco, Mantova, L.R. Vicenza, Novara e Renate all’andata), con uno score di 25 reti realizzate e 24 al passivo.

Gli ex della partita: tre saranno gli ex della sfida: il difensore gialloblu Luca Ferri ha vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo nella stagione 2018 - 2019, vincendo il campionato di serie D (23 presenze e 1 rete), mentre tra fila vicentine il trequartista Luca Belcastro è stato un calciatore aquilotto per due stagioni (94 presenze e 19 reti per lui), trasferendosi in terra vicentina poche settimane or sono e il portiere Riccardo Pigozzo ha fatto parte della rosa trentina nella scorsa stagione, senza mai scendere in campo in gare ufficiali.

I precedenti: quella di mercoledì sarà la seconda sfida ufficiale (l’altra è la gara d’andata) tra le due formazioni in ambito professionistico, che si sono invece affrontate per quattro volte in serie D, nelle stagioni 2018 - 2019 e 2020 - 2021.

PROBABILI FORMAZIONI

Trento (4-3-1-2): Marchegiani, Vitturini, Trainotti, Garcia Tena, Fabbri; Ballarini, Sangalli, Attys; Pasquato; Petrovic, Sipos. All. Tedino

Arzignano (4-3-1-2): Saio; Lattanzio, Piana, Milillo, Gemignani; Bordo, Casini, Antoniazzi; Cester; Fyda, Parigi. All. Bianchini.

Arbitro: Fabrizio Ramondino, appartenente alla sezione di Palermo, alla sua prima stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 6 gare di campionato, 1 di Coppa Italia di serie C e 7 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

TV La sfida tra Trento e Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (servizio a pagamento) e su DAZN.

Il programma della 25esima giornata.

Pordenone - Renate (ore 18)

Feralpisalò - Padova (ore 18)

L.R. Vicenza - Novara (ore 18)

Lecco - AlbinoLeffe (ore 18)

Pergolettese - Juventus Next Gen (ore 18)

Piacenza - Sangiuliano City (ore 18)

Pro Sesto - Mantova (ore 18)

Pro Vercelli - Pro Patria (ore 18)

Trento - Arzignano Valchiampo (ore 18)

Virtus Verona - Triestina (ore 18)

La classifica (dopo 24 giornate).

Pordenone 44 punti; Feralpisalò 42; L.R. Vicenza 41; Pro Sesto 40; Lecco 39; Renate 38; Pro Patria 36; Novara e Arzignano Valchiampo 34; Pro Vercelli e Padova 33; AlbinoLeffe e Juventus Next Gen 31; Mantova 30; Trento 29; Virtus Verona 27; Pergolettese 26; Sangiuliano City 24; Piacenza 23; Triestina 18.