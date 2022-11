Trento, Bocalon: “Con mister Tedino dobbiamo recuperare il terreno perso”

Non è ancora uno dei protagonisti del Trento ma l'attaccante Riccardo Bocalon è sempre al centro del progetto gialloblù. Nel corso della trasmissione Palla Al Centro, in onda su Radio Firenze Viola, l'attaccante ha parlato della formazione gialloblù e delle difficoltà in questo avvio di campionato: "Abbiamo iniziato a singhiozzo, non abbiamo ottenuto i risultati che tutti speravamo fin dall'inizio, ma quando c'è una squadra nuova non è mai facile trovare subito il giusto feeling. Con mister Tedino, però, stiamo dando una continuità di risultati, sapendo che dobbiamo recuperare il terreno perso nelle prime 6/7 gare di campionato". Bocalon dopo dodici partite di campionato ha realizzato un solo gol. Il Trento si trova in classifica al sedicesimo posto nel girone A di Serie C con tredici punti.