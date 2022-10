Trento, calciatori avvisati: Tedino garanzia, zero alibi. Le ultime sul ds.

Senza alibi I calciatori non hanno più alibi e adesso devono tirare fuori il proprio orgoglio. Risalire dalla zona retrocessione in classifica è solo una questione di volontà. Ci sarà da soffrire. Ma, del resto, chi non sa soffrire neppure è capace di gioire e vincere. In questo Trento il materiale c’è. Deve cambiare la mentalità. Ci sono modi e modi di perdere, e nell’ultima gara contro il Renate non c’è stato un atteggiamento giusto. L’orgoglio è importante e non ha prezzo ma quella cattiveria agonistica che i giocatori del Trento dovranno tirare fuori può diventare lo specchio del carattere della squadra. Si torna in campo domenica contro la Pro Patria e cinque giorni per una grande squadra possono bastare a Tedino. Prendete nota. D'ora in poi "ogni gara una finale" e non è una uno slogan abusato, stavolta assume un significato diverso perché, le finali sono fatte per essere vinte, a volte non giocate. Il Trento deve cominciare a vincere. Tedino farà il massimo per risvegliare i calciatori gialloblù ma i playoff non si conquisteranno con invenzioni tattiche, ma con il carattere.