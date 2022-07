Trento, Cattoni e Di Taranto all’unisono: “Si respira aria positiva e vincente”

Il Trento è pronto ad iniziare per la seconda stagione consecutiva il campionato di Serie C

DI TARANTO - Il dg Corrado Di Taranto sottolinea gli sforzi della proprietà: "Sto respirando un'aria particolare, positiva aggiungerei, forse perchè stiamo creando uno staff di alto profilo. Ci sono tutte le condizioni per fare una stagione importante e il presidente Giacca e tutto il CdA sta facendo uno sforzo enorme per far completare ai ragazzi il ritiro a Masen di Giovo perchè comunque sono dei costi alti che la società sostiene. Ma il fatto che il gruppo sta apprezzando questo e si sta preparando nella maniera giusta, a mio parere è una cosa positiva". Rispondendo alla domanda di Itasportpress se c’è un tratto che unisce il suo Chievo al progetto Trento, Di Taranto ha sottolineato: "Se proprio devo fare un paragone quella atmosfera positiva di Verona la sto vivendo adesso qui a Trento".

CATTONI - Anche l'ad. Diego Cattoni ha voluto dire la sua sull'aria nuova che si respira al Trento. "C'è una sintonia perfetta in questo momento perchè è forte l'unità d'intenti. Una somma di tante forze costruttive e positive. Questa percezione è quella che porta un club ad essere vincente. Gli elementi ci sono per fare qualcosa di speciale costruendo questa casa mattone dopo mattone. E' evidente che il nostro successo dipende anche dagli altri. Il progetto è ambizioso ma questo non basta, bisogna dare contenuti e concretezza ma siamo sulla buona strada. Sono curioso di vedere come si tradurrà sul campo questa positività e voglia di vincere quando affronteremo club importanti in campionato".