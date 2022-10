Trento, che tegola! Osuji si rompe il tendine di Achille

Pesante tegola sul Trento che perde per molto tempo il centrocampista Willy Osuji. Il calciatore nel corso dell’allenamento di oggi è incorso in un grave infortunio durante la fase di attivazione. Gli esami strumentali a cui è stato prontamente sottoposto hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille della caviglia sinistra. Il giocatore sarò operato già domani a Perugia dallo staff della dottoressa Giulia Favilli. Per lui si prospetta un lungo stop e il rientro in campo avverrà nella prossima stagione. Stagione sfortunata per il Trento che ha perso tanti giocatori per infortunio. Questa di Osuji è l'ennesima tegola che si abbatte sul club gialloblù e sul tecnico Bruno Tedino che contava molto sulla spinta dell'ex calciatore del Padova.