Trento, chi compra si salva. Le ultime di mercato gialloblù

Mercato del Trento che si infiamma

Redazione ITASportPress

Il mercato invernale del Trento mai così rivoluzionario a gennaio. Colpa della classifica che dopo 20 partite di Serie C vede i gialloblù al terzultimo posto nel Girone A e quindi in piena lotta per la salvezza. La prima settimana di calciomercato si chiuderà con annunci di acquisti e cessioni. Partiamo dalla fine visto che il ds Giorgio Zamuner ha ceduto il trequartista Luca Belcastro all'Arzignano. Il classe '91 si sfila la maglia gialloblù dopo averla indossata per 16 volte in campionato e segnato 3 reti (Sangiuliano e Pro Patria 2). Oggi sarà ufficializzato il centrocampista Sergiu Suciu arrivato dalla Torres. Visite mediche programmate per l'attaccante Cristian Carletti (26) arrivato dal Latina e il portiere Sebastiano Desplanches (20) che arriva dal Vicenza. Per l'ufficialità della punta Leo Sipos (22) si attende il nulla osta che potrebbe arrivare il giorno 7 gennaio visto che la società lettone Fk Spartaks lo può rilasciare solo dopo l'apertura del calciomercato previsto per il 6 gennaio da quelle parti.

Polemiche sociale chiarimento Le società cedenti Torres e Latina hanno ufficializzato sui profili social alcuni giorni fa la cessione del centrocampista Sergiu Suciu e l'attaccante Cristian Carletti al Trento mentre il club acquirente non ha ancora pubblicato una nota. Facciamo chiarezza in ambito di club professionistici visto che la buona norma dice che il comunicato stampa deve arrivare dopo che il calciatore ha sostenuto le visite mediche e non prima. Questo aspetto a volte si bypassa quando il calciatore ha sostenuto le visite mediche altrove e si presenta con il documento oppure l'ha già svolta nel suo precedente club la visita prima di svuotare l'armadietto. Non conviene mai ufficializzare un calciatore senza aver sostenuto le visite mediche perchè poi la società acquirente potrebbe cambiare idea sul giocatore. Dunque il crisma dell'ufficialità arriva solo dopo il deposito del contratto preceduto dalle visite mediche che nel caso di Carletti al momento della nota del Latina non erano ancora state fatte. Buona norma poi dice che il timing giusto è il seguente per l'ufficialità di un nuovo calciatore: dopo che il segretario ha depositato il contratto informa l'amministratore delegato del club o il direttore generale che danno la comunicazione all'addetto stampa. Il responsabile della comunicazione però nel frattempo potrebbe prendere accordi con il collega della società cedente per l'uscita simultanea del comunicato. Il Trento è stato spiazzato dalla nota del Latina e dalla Torres e quando questo succede vuol dire che non c'è stata la piena consapevolezza di quello che si fa e talvolta è anche mancanza di professionalità.

Aperitivo gialloblù Il club ha informato che domani giovedì 5 gennaio dalle 18.30 alle 19.30 al Trento Store di via Olivetti 9 ci sarà un brindisi con i tifosi in cui parteciperanno il tecnico Bruno Tedino e alcuni giocatori della Prima Squadra. Sicuramente saranno quelli confermati anche se con il calciomercato aperto mai dire mai. Si sussurra che vi siano anche i nuovi acquisti in questo incontro con i tifosi gialloblù. Nulla di ufficiale da via Roberto da Sanseverino finora. Non sarebbe una bella cosa visto che la prassi usata da tutte le società professionistiche è ben precisa: il calciatore che arriva nel nuovo club passa prima dalla sala stampa e non dal bar.