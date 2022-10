Trento, Cittadino: “Tedino ottimo impatto. Vittoria ci farà ritrovare autostima persa”

Le parole del regista della formazione gialloblù

Redazione ITASportPress

Il centrocampista del Trento Andrea Cittadino ieri contro la Pro Patria ha disputato una buona gara coincisa con l'arrivo sulla panchina gialloblù di Bruno Tedino. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'ex Gubbio ha parlato della vittoria sul terreno di gioco di Busto Arsizio. "Vincere è stato per noi fondamentale, doveva ritrovare l'entusiasmo per lavorare poi durante la settimana con l'autostima e la consapevolezza che avevamo un po' perso. Non saremo forse stati bellissimi, ma non importa, ciò che contava era vincere e mettere in campo l'atteggiamento giusto: ci siamo riusciti. Mister Tedino ci ha trasmesso fiducia".

L'impatto con il nuovo allenatore è quindi stato positivo.

"Partiamo dal presupposto che un esonero è sempre un dispiacere, noi calciatori siamo comunque colpevoli, ma con Tedino sì, c'è stato un ottimo impatto sotto tutti i punti di vista. Soprattutto caratteriale. Sono contento che la scelta sia ricaduta su un profilo come il suo".

Alle porte la sfida col Pordenone: da un lato il vostro entusiasmo, dall'altro Tedino ex di turno. Quanto pesa questo match?

"Sicuramente quella contro i ramarri è una bella sfida, la classifica partita che si prepara da sola perché le big danno sempre quella scossa in più, e tutti noi vogliamo uscire dal campo con un risultato positivo: c'è da dare continuità a quando fatto ieri, prestando sempre la massima attenzione a un avversario ostico. È un bene arrivarci dopo un successo, e forse con un piccolo vantaggio: loro giocheranno stasera, avranno un giorno in meno di riposo rispetto a noi".

L'obiettivo di giovedì è quindi far punti. Ma con Tedino avete anche parlato di obiettivi stagionali?

"L'obiettivo di inizio stagione era quello di arrivare più in alto possibile, vista anche la caratura della rosa, ma ora non è il tempo di parlare, ma quello di lavorare. La classifica non ci permette di avere obiettivi nel lungo termine, e anche il mister ci ha detto di guardare di partita in partita. Del resto, solo così si possono centrare i playoff".

Sul tuo personale, invece, come è stato l'impatto con la nuova società?

"Sono arrivato in estate, e con la società l'impatto è stato ottimo, ho trovato un ambiente serio e solido, una proprietà molto ambiziosa. A livello personale dovevo un po' ritrovare la condizione fisica, ma con il gruppo l'impatto è stato buono. Con l'arrivo di Tedino, poi, abbiamo resettato tutto, è come se si fosse ripartiti da zero, ma sono soddisfatto: questa ripartenza è stata davvero ottima, l'approccio del mister buonissimo. Guardiamo oltre, per continuare su questa nuova strada appena intrapresa".