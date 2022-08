Trento, Cittadino: “Voglio la B, qui per questo. Sarò il vostro De Bruyne gialloblù”

Il centrocampista che si è legato al Trento per due anni ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Andrea Cittadino, è un centrocampista duttile che al Trento sicuramente darà una marcia in più. La scorsa stagione al Gubbio 30 presenze con 6 reti e ben 11 assist. Il calciatore cresciuto nel vivaio della Roma ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it.

Riavvolgiamo il nastro Andrea: la Roma un'occasione persa?

"Ho fatto tutto il settore giovanile poi due anni alla Primavera giallorossa con mister De Rossi, ma la Roma non ha esercitato il rinnovo del contratto. E' stata una scelta societaria e poi sono andato via alla Feralpisalò. Roma è la mia città e sono romanista. Spero che Mourinho ci porti lo scudetto perchè è un allenatore vincente. Ha una squadra molto forte con un attacco formidabile. La lotta sarà dura e per il tricolore ci sono anche Milan, Inter, Juve ma anche il Napoli".

Il presente dice Trento, qual è il primo obiettivo della nuova avventura?

"In questi 20 giorni di ritiro ho visto tante cose positive. La società è molto organizzata e la squadra è molto forte. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile in campionato e gettare le basi per puntare alla Serie B il prossimo anno. Poi il calcio riserva sempre sorprese e conta anche molto la componente fortuna. Non ci poniamo limiti"

E di mister D’Anna che ci dici?

"E' un bravo comunicatore che sa trasmettere i suoi principi di gioco con tranquillità. Lo devo conoscere meglio visto che sto a Trento da poco ma il tecnico ama il bel gioco. Mi ha fatto sin da subito una bella impressione"

Quali concetti trasmette il mister?

"A Gubbio ho avuto Torrente che come D'Anna è stato un difensore in carriera, ma sono due allenatori diversi. Più sulla verticalizzazione, meno possesso e più sulla corsa quello che ci chiedeva l'ex Genoa mentre D'Anna vuole la costruzione dal basso attraverso il possesso palla e il dominio del gioco"

Ami più fare assist o gol?

"Per un giocatore fare gol è il massimo, ma visto che non sono un attaccante, mettere un mio compagno in condizione di fare gol vale doppio. Per un centrocampista l'assist è fondamentale ma mi piace anche fare gol e a Gubbio la scorsa stagione ne ho fatte sei di reti. Alcune su rigore, su punizione e su azione con qualche inserimento da dietro"

Che tipo di centrocampista sei?

"Ho fatta la mezzala da ragazzo poi gli allenatori che ho avuto in C mi hanno messo nella zona mediana da play vista la mia spiccata visione di gioco. Mi piace partecipare alla fase offensiva e posso fare la mezzala"

Che aria si respira in ritiro?

"Tanta serenità e tanta voglia di lavorare. Il gruppo è sano e non c'è tanta pressione. Si respira un'aria familiare e questo ti fa lavorare meglio"

Chi è il compagno più silenzioso?

"Il capitano Trainotti"

E il più caotico?

"Osuji, lui è un simpaticone ci fa ridere ma io sono romano e insieme facciamo una bella coppia"

Cosa ti piacerebbe sentire su di te a fine stagione?

"Che sono stato un giocatore che ha saputo ripagare la fiducia della società. Dai tifosi invece che ha sempre sudato la maglia e l'ha portata con dignità".

Dopo Roma hai mai avuto occasioni di andare in una big?

"Potevo andare al Sunderland in Inghilterra ma la Roma non mi mandò. In Serie C ho giocato in squadre che puntavano alla promozione. Nel secondo anno alla Feralpisalò mi cercò il Livorno in Serie B"

I tuoi modelli di riferimento?

"Ovviamente Daniele De Rossi è il mio idolo sin da bambino. Dei giocatori in attività mi ispiro a Kevin De Bruyne"

Il tuo sogno calcistico?

"Giocare in palcoscenici importanti e di andare in B col Trento. Sono venuto qui anche per questo".

A Trento con la famiglia?

"Si siamo tutti insieme in Trentino e oggi festeggiamo il primo compleanno di mia figlia Carlotta. Vivremo a Trento perchè questa città ci piace e si respira un'aria di tranquillità e di grande cultura".