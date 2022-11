Trento cola a picco e “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”

La sedia C’è una scrivania libera in via Roberto da Sanseverino e deve essere occupata. Il mercato è alle porte e bisogna fare presto per individuare il nuovo direttore sportivo. Men­tre a Roma si dis­cu­te Sagun­to viene espug­na­ta. La locuzione la­ti­na Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur, sem­bra “pre­ci­sa pre­ci­sa” per spie­ga­re cosa sta ac­ca­den­do al Trento. Tutti propongono, ma nessuno prende una decisione e la squadra affonda. Ma cosa attendono? Mister Tedino propone il ds Giorgio Zamuner con lui a Pordenone, Giacca sfoglia la margherita con due nomi in ballo: Oscar Magoni e Claudio Ferrarese, quest’ultimo ex Trento sabato scorso al Briamasco, il dg Corrado Di Taranto ha proposto l'ex Juve, Catania e Messina Cristian Argurio e infine il CdA valuta e attende proposte per poter decidere. I tifosi osservano le mosse del club e chiedono di salvare il salvabile e tentare di centrare l’impresa della permanenza in Serie C, in questo momento a forte rischio.