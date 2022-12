Trento, contestazione ultrà e striscione appeso: “Squadra di conigli”

I conigli allo stadio Briamasco di Trento imperversano e scavano buche nel terreno. Ma i tifosi trentini nello striscione appeso all'interno della struttura di allenamento della squadra gialloblù non hanno preso di mira gli animali con la scritta "Ac Trento squadra di conigli" ma i giocatori. Gli ultrà sono stanchi di vedere l'undici di Tedino perdere e finora il Trento ha collezionato sei ko consecutivi ed è precipitato al penultimo posto nel campionato di Serie C Girone A. La frangia più calda del tifo del Trento ha cercato di scuotere la squadra con una scritta però molto pesante. Ma anche dentro lo spogliatoio dell'impianto di Melta di Gardolo i gruppi organizzati hanno appeso dei volantini con scritto: «La pazienza è terminata, Trento va onorata! Svegliatevi» e poi un altro «O scendono undici leoni o, tranquilli, la porta è sempre aperta. Fuori dai c…». Il Trento sabato prossimo sarà ospite del Novara e la squadra di Tedino deve fare risultato sia per allontanarsi dall'ultimo posto ma anche per interrompere la lunga scia di sconfitte.