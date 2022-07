Trento dà segnali positivi ma il Cittadella vince con due gol nella ripresa

Buon test per i gialloblu' sconfitti dalla squadra veneta che milita in Serie B

Seconda sconfitta in amichevole per il Trento che dopo aver perso con la Fiorentina, quest'oggi è andato sotto contro il Cittadella che a Lavarone ha vinto col punteggio di 2-0. I veneti che militano in Serie B, si sono imposti con i gol nella ripresa di Beretta su rigore e Varela. Trento, protagonista di un eccellente prima frazione e di una prima parte di ripresa più che positiva ma ha perso per due ingenuità difensive. Ma nelle gambe dei gialloblu' si sono fatti sentire i pesantissimi carichi di lavoro dei quindici giorni di ritiro in Val di Cembra e nella seconda parte del match è calata la lucidità.