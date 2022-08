Trento, Damian: “Avevo altre offerte ma ho scelto di venire qui”

Il centrocampista Filippo Damian domani si aggregherà al gruppo e inizierà gli allenamenti col Trento a Masen di Giovo. Il calciatore ex Ternana dopo aver firmato il contratto con il club gialloblù ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono molto felice di essere approdato a Trento, in un Club che mi ha voluto fortemente. La trattativa è stata lunga e non semplice: avevo altre offerte, ma la mia volontà era quella di venire qui, perché il Presidente, il Direttore Sportivo e l’allenatore, con cui ho già lavorato e del quale ho una stima immensa, mi hanno cercato con insistenza e fatto capire che qui c’è la volontà di fare bene e raggiungere traguardi ambiziosi. Sono felicissimo d’iniziare questa nuova avventura, non vedo l’ora di conoscere i compagni e mettermi a disposizione del mister. L’obiettivo è quello di fare un campionato importante, sia a livello di squadra che personalmente, come prestazioni, gol e assist. Promesse non mi piace farne, se non quella di dare sempre il massimo per questa maglia e per i tifosi che, da quanto ho potuto vedere e da quello che mi hanno detto tutti, sono il vero dodicesimo uomo in campo e rappresentano un incredibile valore aggiunto per la squadra”.