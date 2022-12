Trento, Damian: “Tre punti fondamentali. Futuro? Dovrei restare ma…”

Il centrocampista del Trento Darmian oggi è andato in gol contro la Juventus NG nel primo tempo. Questa l'analisi della gara dopo la vittoria per 2-1: "Sono tre punti fondamentali e li abbiamo voluti e cercati fino alla fine. Avevo bisogno di questo gol dopo un momento difficile e giustamente sono stato criticato ma sono un combattente e rispondo con il lavoro e l'impegno. La squadra voleva portare a casa il risultato oggi e come detto è andata bene. In alcune circostanze ci è mancata la cattiveria ma adesso va meglio e bisogna risalire la china. Il punto di Novara ci ha dato tanto e oggi vincere è una ulteriore passo in avanti in classifica. Ci manca la gestione dopo il vantaggio, ma non so qual è il vero problema. Mercato? Io non credo di andare via, ma non ho parlato con la società".