Trento, D’Anna: “Abbiamo qualche problema fisico. Vogliamo rendere felici i tifosi”

Dopo il deludente pareggio contro l’Arzignano Valchiampo di domenica scorsa, per il Trento sarà già il momento di tornare in campo: mercoledì pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) i gialloblu scenderanno in campo al “Martelli” per affrontare il Mantova nella gara unica valevole quale primo turno della Coppa Italia di serie C. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno e, se l’equilibrio dovesse perdurare, verranno battuti i calci di rigore. Chi accederà al secondo turno tornerà in campo mercoledì 2 novembre in casa contro la vincente della sfida tra Renate e Pro Sesto.