Trento, D’Anna: “Affrontare al debutto la Juve NG è grande stimolo”

Il tecnico del Trento, Lorenzo D'Anna commenta così il cammino dei gialloblu' dopo che è stato stilato il calendario di Serie C: “Il calendario mi piace e lo ritengo equilibrato. La prima giornata al “Moccagatta” contro la Juventus Next Generation rappresenta un ulteriore stimolo rispetto a quelli che abbiamo già. Affronteremo una squadra giovane, ma di grandissima qualità, che gioca a calcio, sviluppando un’idea ben precisa e, pur rinnovandosi ogni anno, l’organico bianconero è sempre competitivo. Come, del resto, lo è il nostro. Il trittico di fine novembre - inizio dicembre, che ci vedrà affrontare nel giro di una settimana Feralpisalò, Vicenza e Padova, sarà certamente molto impegnativo ma, d’altronde se vogliamo disputare un campionato di un certo livello dovremo essere pronti a confrontarci in qualsiasi momento contro qualsiasi avversaria. Il motto è chiaro: “rispetto di tutti ma, allo stesso tempo, paura di nessun avversario”. La partenza sarà intensa, visto che già il terzo turno sarà infrasettimanale, ma lo sapevamo e, dunque, abbiamo allestito un organico ampio, omogeneo e con alternative in tutti i reparti”.