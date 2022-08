Trento, D’Anna: “Con l’Imolese gara vera per ritmo e aggressività”

Il commento del tecnico del Trento Lorenzo D'Anna dopo l'allenamento congiunto con l'Imolese, gara finita 3-1 per i gialloblù. "Più che un test è stata una vera partita per ritmo e aggressività dei nostri avversari. Noi abbiamo fatto tutto bene dal punto di vista agonistico e siamo stati sempre ordinati. Possiamo fare di più a livello tecnico ma questa gara con l'Imolese ci è servita per mettere minuti nelle gambe in vista del match di sabato con la Juve NG. Un debutto in campionato contro una squadra che sicuramente ci dà uno stimolo ulteriore. Bisogna partire con la convinzione giusta e mostrare in campo quello he sappiamo fare".