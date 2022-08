Trento, D’Anna con Pol Garcia ha una difesa di ferro

Lo chiameranno Fort Trento. Semplicemente difesa, sarebbe anche un po’ riduttivo. Per l’abbondanza nelle scelte, per la qualità che mostra il rooster dei difensori, per quel mix tra la garanzia offerta dai calciatori esperti e il vento portato dalla gioventù di qualità. Mister Lorenzo D’Anna può di fatto lavorare su un Trento con due versioni difensive. Una con un piglio - se vogliamo - più tradizionalista, che vede il posizionamento dei navigatori di lungo corso Ferri, Carini e Trainotti; la seconda che è una promessa di futuro con il lancio di Federico Simonti. Il tutto con un accento spagnolo in più: l’acquisto di Pol Garcia Tena è la classica mossa che chiude il cerchio. D’Anna lo ha gettato subito nella mischia con l’Imolese e l’ex Juventus ha mostrato immediatamente la sua qualità sopraffina ma anche tanta grinta e voglia di imporsi. La tentazione c’è, si apre il ballottaggio in vista della partita di campionato contro la Juve NG nella posizione di regista difensivo. La strada per il futuro è tracciata, lo spagnolo vestirà i panni del leader del bunker gialloblu’. Questo Trento migliora l’indice di solidità e adesso l’inserimento anche di Pol tra i corazzieri che guarderanno le spalle a Marchegiani alza il livello del reparto difensivo.