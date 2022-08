Trento, D’Anna: “Contro il Fiorenzuola capire cosa migliorare e dove intervenire”

Il Trento domani affronterà il Fiorenzuola al Velodromo Pavesi

Redazione ITASportPress

Ancora un test probante per il Trento che domani affronterà il Fiorenzuola al Velodromo Pavesi per l’amichevole contro i rossoneri che sono stati messi nel Girone B di Serie C. Il Fiorenzuola di Tabbiani, che attende il ritorno dell’attaccante Elia Giani già al Fiore l’anno scorso e rientrato al Pisa dal prestito, scenderà in campo alle ore 18 (i biglietti al prezzo di 7 euro si potranno acquistare presso la sede di via Campo Sportivo).

Parla D'Anna - Alla vigilia della gara amichevole, le parole del tecnico gialloblù Lorenzo D'Anna: “Nell’insieme è stata una settimana positiva, anche se siamo un po’ “tirati” con i numeri a causa di acciacchi che hanno colpito alcuni giocatori. A Fiorenzuola dovremo fare i conti con diverse assenze ma, in questo momento della stagione, è sempre meglio preservare chi non è al meglio ed evitare ogni possibile rischio. Sarà certamente un buon test: è la prima sfida che disputiamo contro una formazione della medesima categoria, una squadra che sa giocare bene calcio e, dunque, questo test match ci permetterà di capire a che punto siamo dei lavori. Sarà una bella partita e un’occasione utile per capire cosa migliorare e dove intervenire”.

Si avvicina l’inizio della stagione ufficiale. “Non c’è ancora tensione, questo no, ma sta aumentando in tutti noi la consapevolezza che il momento della partenza si sta avvicinando e, di pari passo, aumentano la concentrazione riguardo gli obiettivi e la voglia di fare bene in campionato. Stiamo diventando sempre più squadra”.

Mercato - In chiave mercato nulla di nuovo e in questo fine settimana non saranno annunciati nuovi tesserati. Il ds Attilio Gementi completerà il suo lavoro la prossima settimana con due colpi in acquisizione e probabilmente uno in uscita. Per l'attacco sembra che con il classe '87 Andrea Brighenti sia tutto ok e l'attaccante ex Juventus U23 andrà a sostituire il partente Riccardo Barbuti. Per la difesa invece tanti nomi in orbita Trento ma sarà una operazione low cost. Arriverà uno svincolato che dovrà completare il reparto arretrato di mister D'Anna. Nel mirino c'è l'ex Teramo Simone Iacoponi ma Gementi ha altri calciatori in agenda.