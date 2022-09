Trento, D’Anna: “Contro la Juve NG mi aspetto una squadra con personalità e carattere”

Il tecnico del Trento, Lorenzo D'Anna ai microfoni dei canali ufficiali gialloblù ha presentato il match di domani sul terreno della Juventus NG. "C'è entusiasmo e voglia di fare bene in vista del debutto in campionato contro la Juve NG. Vogliamo partire nel migliore dei modi e affrontare questo tipo di avversario che ci fa aumentare gli stimoli per questa partita. Noi dobbiamo andare ad Alessandria consapevoli di essere una squadra con una precisa identità, con tanta esperienza e tanta voglia di fare bene. Dovremo leggere con lucidità i momenti della gara e approfittare di quello giusto prendendo il comando del gioco con personalità, idee e carattere. La palla dovrà girare velocemente rimanendo sempre compatti e corti. Ci vuole del tempo per far entrare tutti nel giusto focus visto che almeno 12 elementi sono nuovi ma chi è arrivato lo ha fatto con entusiasmo e questo aiuta nell'inserimento con i compagni. A livello personale c'è la preparazione di una partita di campionato che mi regalerà l'emozione giusta al debutto e spero che anche i ragazzi vivano la gara con il mio stesso sentimento". La partita Juventus Next Gen-Trento allo stadio "Moccagatta" avrà inizio domani alle 17.30.