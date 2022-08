Trento, D’Anna: “Da Fiorenzuola porto note positive. Dispiace per i due regali nel finale”

Il commento del tecnico del Trento, Lorenzo D'Anna dopo l'amichevole con il Fiorenzuola finita col punteggio di 2-2: "Per 75' ho visto un grande Trento ma le gare durano 90' e così abbiamo subito due gol nel quarto d'ora finale che hanno cambiato il risultato. Sono stati due regali fatti ai nostri avversari che non dovevamo concedere. A volte bisogna saper stare in campo e gestire la partita senza essere troppo arrembanti. Purtroppo non avevamo molti calciatori d'esperienza che sanno cambiare marcia e sono fondamentali in certi momenti del match. Tra l'altro oggi avevo pochi cambi e nel finale eravamo in difficoltà. Comunque c'è ancora tempo per migliorare. Da Fiorenzuola porto via note positive visto che la squadra sta assumendo una identità forte e sta prendendo convinzione e fiducia. Qualcosa da sistemare c'è e non è la parte offensiva che mi preoccupa ma altri reparti. Lavoriamo con convinzione per colmare le lacune".