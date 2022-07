Trento, D’Anna: “Dovremo fare meglio dello scorso campionato. Sul mercato…”

Il tecnico del Trento, Lorenzo D'Anna ha parlato al Corriere del Trentino sul futuro dei gialloblu' che domani iniziano il ritiro in Val di Cembra. «Posso dire di non aver praticamente mai staccato ma non mi è pesato particolarmente: l’andamento di un campionato dipende parecchio dal lavoro che si fa a bocce ferme. Con il direttore sportivo Attilio Gementi ci siamo sentiti quotidianamente, stilando una lista di nomi di profili interessanti già ad inizio giugno. Da allenatore speravo di poter andare in ritiro con un organico più completo ma da uomo di calcio capisco bene le difficoltà legate al mercato. In Val di Cembra porterò cinque o sei nostri giovani per completare numericamente la rosa, sapendo che per avere l’ufficialità di nuovi arrivi si potrebbe dover aspettare sino a fine agosto. Obiettivi? Sarebbe illogico esprimersi ora con il cantiere in costruzione. Posso dire che, allo stato attuale, si potrà cercare di fare meglio dello scorso campionato consolidandosi in categoria. Ci mancano dei tasselli centrali, vedremo con chi saremo in grado di chiudere e quanto il club riuscirà ad alzare l’asticella. Dal punto di vista strutturale sono già stati fatti dei passi avanti importanti. Cosa manca? Dietro un centrale e un esterno destro, davanti numericamente siamo a posto»: queste le dichiarazioni rilasciate sulle colonne del “Corriere del Trentino” da Lorenzo D’Anna, allenatore del Trento.