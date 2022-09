Trento, D’Anna: “Mi aspetto approccio diverso contro la Pro Vercelli”

Domani torna in campo il Trento che riceverà al "Briamasco" la Pro Vercelli nel match del secondo turno di Serie C Girone A. Il tecnico gialloblù Lorenzo D'Anna ai canali ufficiali del club ha presentato la partita che avrà inizio alle 17.30: “La rosa è quasi tutta a disposizione, con qualche acciacco “sparso” e c’è grande voglia di centrare il primo risultato positivo del campionato, che ci è sfuggito sabato scorso, a mio avviso immeritatamente. La sconfitta contro la Juventus l’abbiamo assolutamente metabolizzata ma, rivedendo più volte la gara nel corso della settimana, ho avuto la conferma di quanto pensavo già a caldo, ovvero che il risultato negativo sia stato immeritato. Abbiamo creato 16 situazioni pericolose, a fronte di tre tiri in porta subiti, proposto un calcio palla terra e l’esito finale è stato determinato esclusivamente da due episodi negativi. In occasione del primo gol ci sono da sottolineare anche i meriti dei nostri avversari, che hanno fatto una gran giocata, sulla seconda rete c’è stata un’incomprensione dei nostri centrali. Il reparto difensivo è quello che ha maggiormente sofferto degli infortuni nel corso della preparazione estive, vedi le indisponibilità di Fabbri e Carini, con alcuni elementi (Semprini e Garcia Tena) che sono arrivati a percorso iniziato: lo sapevamo che sarebbe servito un po’ di tempo per trovare i giusti automatismi sulla linea. La prestazione comunque c’è stata, adesso si tratta di migliorare la nostra proposta di calcio e limare gli errori, ma quella di Alessandria, ci tengo a ribadirlo, è stata una prova positiva. Il risultato, ovviamente, è stato insoddisfacente e quello va “modificato” assolutamente”.

Pro Vercelli - “L’approccio alla gara, quello sì, me lo aspetto diverso, perché abbiamo una rosa con le qualità e l’esperienza per entrare immediatamente in partita e per “capire” subito la partita e l’avversario. Confido anche che, giocare in casa e davanti al nostro pubblico, ci darà un’ulteriore spinta per approcciare nel modo giusto la gara contro la Pro Vercelli, un’avversaria quadrata, che gioca molto in verticale e con elementi importanti soprattutto nel reparto avanzato. Abbiamo una gran voglia di disputare un’ottima gara e regalare la prima gioia stagionale al Club e ai nostri tifosi”.