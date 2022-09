Trento, D’Anna per battere il Sangiuliano City si affida al cecchino

Torna domani in campo il Trento che riceverà al "Briamasco", il Sangiuliano City

Torna domani in campo il Trento che riceverà al "Briamasco", nel primo impegno infrasettimanale della stagione, il Sangiuliano City nell’impegno valevole per la terza giornata d’andata del girone A di serie C. Il tecnico Lorenzo D'Anna vuole i tre punti e si affida a Cristian Pasquato che sta sostenendo la squadra con la sua grande qualità e i suoi gol.

Per far volare il Trento D'Anna si affida al cecchino - Aggrappati al "Pasqua". Che in fondo non è nemmeno una grande novità per il Trento targato Lorenzo D'Anna, visto che nella scorsa stagione è stato proprio Cristian Pasquato l’uomo simbolo della squadra che giocava per conquistare la salvezza. Per i compagni è considerato una guida, un ruolo che si è conquistato con le prestazioni, con il carisma, la fame di chi vuole vincere sempre anche a suon di gol.

L'ex Juventus che nel 4-3-3 del Trento occupa la corsia di sinistra d'attacco per poi accentrarsi, se da una parte sta contribuendo tantissimo nella manovra gialloblù, dall’altra i dati ne evidenziano le doti da bomber. Cambieranno i movimenti, ma anche le responsabilità. Perché adesso il Trento ha bisogno più che mai del suo numero 10. Il calciatore di Padova, in queste prime due giornate, ha toccato tanti palloni e messo a segno un gol. C’è chi è più coinvolto e chi meno, ma nessuno al Trento, al momento, ha il killer instinct di Pasquato. Uno che la porta la centra eccome. Basta dargli quel maledetto pallone...

Le parole del tecnico gialloblu D'Anna. “La bella vittoria di sabato scorso contro la Pro Vercelli ce la siamo goduta per qualche ora, perché adesso è già solamente un ricordo: nel calcio ciò che conta veramente è sempre e solo la prossima partita. Martedì sera affronteremo il Sangiuliano City, una squadra molto organizzata, con diverse individualità di spicco, che sviluppa interessanti trame di gioco. Per quanto ci riguarda siamo contenti per aver fatto cose buone nelle prime due giornate, ma altrettanto consapevoli che ci sono aspetti da migliorare e sui quali lavoriamo quotidianamente. Domani dovremo affrontare la gara con il giusto approccio, giocando con intensità e mentalità e, aggiungo, con la consapevolezza dei nostri mezzi. Secondo me ci stiamo esprimendo al cinquanta per cento di quanto possiamo fare e sono sicuro al cento per cento che questa squadra possa migliorare di partita in partita, perché il potenziale tecnico e umano non manca, visto che il gruppo è formato da ottime persone e bravi giocatori. Fisicamente, lo dicono anche i dati in nostro possesso, sabato abbiamo disputato una partita di spessore e con grande intensità, correndo tanto quanto nel primo tempo che nella ripresa. Anche da questo punto di vista stiamo bene”.

Score - Le due formazioni hanno sin qui raccolto lo stesso numero di punti, tre, in virtù di un successo (contro la Pro Vercelli per il Trento e contro il Mantova per i milanesi) e una sconfitta (contro la Juventus Next Gen per la formazione aquilotta e contro il Renate, sabato scorso, per il Sangiuliano City).

Tv - Martedì la biglietteria della Tribuna Nord sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 18. La sfida del “Briamasco” sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.elevensports.it.