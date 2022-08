Trento, D’Anna raddoppia: in mezzo ha anche un Mihai da urlo

Il Trento riparte con tante novità giunte dal mercato ben condotto dal ds Attilio Gementi . Il club gialloblù ha allargato la rosa delle alternative in rosa soprattutto a centrocampo. In questo reparto sarà possibile immaginare anche qualche gerarchia che cambia in corso d’opera. Nel ruolo di play è l’ex Gubbio Andrea Cittadino il titolare ma l’arrivo di Luca Mihai potrebbe ridisegnerare le gerarchie nella mediana di Lorenzo D’Anna. L’ex Spal, sarà quel centrocampista in più per il mister. Ha dimostrato nelle gare amichevoli di avere carattere e valore tattico e il tecnico gialloblù ha già scritto sulla lavagna per corazzare il reparto.

Come gioca - E allora, ha senso guardare le immagini della sua ultima stagione alla Spal per provare a raccontare ai tifosi del Trento che non lo conoscono come gioca, che caratteristiche ha, dove può dare fastidio agli avversari. Gli scout che lo hanno seguito dicono che la sua migliore caratteristica, in campo, è il modo in cui legge il gioco e gli spazi. È intelligente, capisce quando suggerire il passaggio, in che zona muoversi. Guardando i suoi video con la maglia biancazzurra, colpiscono alcune caratteristiche. Primo (facile): è mancinissimo, sa usare il destro ma cerca il sinistro. Secondo: è rapido nell’esecuzione. Terzo: il fisico è sottile, probabilmente non pronto alle grandi battaglie, ma Luca si muove bene, è coordinato, fa bene anche nello stretto. E quando accelera, pare un finto lento, ma strappa bene. Poi, una delle caratteristiche per cui il Trento lo ha scelto: in fase difensiva, non fa obiezione di coscienza. Lo si vede anche pressare e rincorrere l’avversario. Chiaro che tutto sia da parametrare alla C, mai tenera. Il nostro campionato non è conosciuto per i ritmi folli però, Luca ha una personalità più forte del suo sguardo da timido. Finché tutto va bene, va bene. Quando qualcosa va storto per una, due, tre settimane, può diventare complesso. Il Trento però è andato dritto: il mister D’Anna non ha paura di puntare su di lui (o forse un po’ sì, ma fa parte del gioco).