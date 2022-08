Trento, D’Anna: “Soddisfatto della prestazione. Il terreno del “Briamasco” ci frena”

Buon test oggi per il Trento che ha battuto allo stadio "Briamasco" il Levico Terme per 2-0. Al termine dell'amichevole, il tecnico gialloblu' Lorenzo D'Anna ha analizzato la prova dei suoi: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra – ha ammesso il tecnico – che ha mostrato importanti segni di crescita rispetto ai precedenti impegni, sotto ogni punto di vista. Buono è stato l’approccio alla gara, così come intensità, dinamismo, mentalità e qualità di gioco espressi nel primo tempo, nel corso del quale abbiamo creato tanto, mettendo in pratica quanto stiamo provando in allenamento. Nella ripresa i carichi di lavoro si sono fatti sentire e, complici il gran caldo e un terreno di gioco che non favorisce la velocità di palleggio, abbiamo controllato le operazioni, cercando comunque di proporre il nostro calcio nonostante la stanchezza. Il nostro percorso di crescita prosegue e questa partita ci ha dato alcune risposte confortanti ma anche gli spunti per continuare a lavorare sodo e migliorare”. Il Trento martedì riprenderà ad allenarsi sul sintetico di Melta di Gardolo, in vista dell’amichevole ufficiale di domenica 21 agosto a Fiorenzuola d’Arda contro la compagine emiliana.