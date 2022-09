Trento, D’Anna sotto esame e intanto spunta Tedino

Il momento difficile del Trento che ha raccolto appena 4 punti dopo 5 partite in Serie C

Redazione ITASportPress

Dopo tre sconfitte e una vittoria, ieri il Trento in casa contro la Triestina ha pareggiato non sfruttando la superiorità numerica avuta per quasi tutta la ripresa. Squadra gialloblù senza idee e senza la giusta aggressività contro un avversario arrivato al "Briamasco" in difficoltà ma uscito dall'impianto di via Roberto da Sanseverino con più certezze dei padroni di casa. Nonostante una squadra costruita a modo suo, Lorenzo D'Anna non è riuscito a dare un gioco al Trento: tanta confusione (anche nei moduli, che cambiano spesso) e poche idee. Contro la Triestina si è vista per l'ennesima volta una squadra che dava l'impressione di non sapere cosa fare.

Debolezza Questo Trento anche passando in vantaggio non riesce a gestire la gara in discesa. E' successo contro il Sangiuliano e si è ripetuto contro la Triestina che la squadra di D'Anna sia stata rimontata o ripresa. Dalla debolezza atletica a quella mentale: il Trento in vantaggio sembra adagiarsi e non prova ad ammazzare il match. E quando deve reagire non ci riesce o lo fa troppo tardi. Forse è un problema di testa ma anche questa va allenata solo che D'Anna finora non è riuscito a incidere. Il tecnico accampa alibi dovendo giustificare il mancato risultato e chiede pazienza ma serve una svolta subito per uscire da questa mini crisi.

Tedino - Dai vertici del club gialloblù ribadiscono che la posizione di Lorenzo D'Anna non è tema di discussione in queste ore. Il patron Mauro Giacca ai microfoni di Itasportpress.it ha blindato l'allenatore alla vigilia del match contro la Triestina. Solo che D'Anna non solo non riesce a risolvere i guai ma ha fatto anche peggio in avvio di campionato del suo predecessore Carmine Parlato. Ieri allo stadio "Briamasco" è stato avvistato l'allenatore Bruno Tedino, ex Pordenone e Palermo. Difficile pensare che sia venuto per vedere solo il Trento ma vista la situazione in classifica dei gialloblù non si sa mai. In ogni caso Tedino potrebbe essere una buona soluzione in caso di esonero di D'Anna. Altri allenatori senza squadra che potrebbero essere contattati dal Trento sono: Marco Marchionni che a Foggia e a Novara ha fatto bene; l'esperto Bepi Pillon, l'ex Padova Massimo Pavanel, Andrea Mandorlini, Giuseppe Galderisi, Massimo Oddo e Beppe Scienza.