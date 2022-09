Trento, D’Anna: “Triestina ha fatto solo tre cross. Ripartire da cose buone”

L'analisi dopo l'1-1 casalingo del Trento contro la Triestina del tecnico gialloblù Lorenzo D'Anna: "C'è tanta amarezza per il risultato anche perchè la situazione in campo era a nostro favore ma in questo momento stiamo pagando caro le occasioni avversarie. La Triestina ha fatto oggi tre cross e segnato un gol. Ci dispiace non aver vinto perchè avevamo affrontato bene l'avversario passando anche in vantaggio. Bisogna adesso ripartire dalle cose buone viste oggi e dal punto conquistato. Il cambio tattico ha dato buoni frutti, infatti noi siamo stati ben disposti contro il loro 4-4-2. Avevamo la superiorità sulle fasce ma non l'abbiamo sfruttata molto e i due esterni di centrocampo hanno spinto poco. Meglio Semprini che si è proposto con più continuità sulla destra, ma ci aspettavamo qualcosa di più sulla corsia di sinistra. Ho una squadra disponibile e capace che interpreta bene il mio pensiero tattico. i ragazzi oggi si sono applicati fino in fondo".