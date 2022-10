Trento, dg Di Taranto: “Contro la Pro Patria prova di grande personalità”

Le parole del dg Di Taranto dopo la vittoria contro il Pro Patria per 2-1

Un Trento trasformato da mister Tedino passa sul terreno della Pro Patria al termine di una prova gagliarda e di grande sofferenza. Il dg Corrado Di Taranto è intervenuto alla trasmissione Domenica Sport sul canale Rttr ed ha commentato il risultato: “C’è grande soddisfazione per aver visto gioire tifosi, squadra e il mister Tedino. Siamo felici e ci teniamo questi tre punti importantissimi arrivati dopo una gara sofferta. Dedico questa vittoria a Willy Osuji che si è infortunato come tutti sanno. Ringrazio Lorenzo D’Anna ma ripartiamo con Tedino con questa vittoria importantissima. Adesso testa al campionato e al Pordenone che affronteremo nel turno infrasettimanale e che ritengo la squadra più forte del girone. Rientrerà Saporetti e speriamo di recuperare altri elementi della rosa. Non siamo guariti da questa malattia acuta ma c’è un segnale di ripresa visto che tutti hanno dimostrato grande personalità a Busto Arsizio”.